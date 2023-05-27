Внаслідок ракетного удару Росії по лікарні в Дніпрі постраждали двоє малолітніх дітей
Джерело:Київ24
Вранці 26 травня російські терористи завдали ракетного удару по поліклініці у Дніпрі. На жаль, внаслідок обстрілу лікарні загинули двоє людей. Ще понад 30 – постраждали. Серед них двоє малолітніх дітей.
Дітей ушпиталили. Про це розповів заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Олег Кушнірук.
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Серед постраждалих маленькі діти
Внаслідок ракетного удару по поліклініці у Дніпрі отримала поранення 31 людина. П'ятнадцять постраждалих перебувають на амбулаторному лікуванні.
16 ушпиталили. З них двоє дітей 2017 та 2020 року народження,
– зазначив Олег Кушнірук.
Зауважимо, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що відомо про 32 постраждалих. Ще двоє людей загинули.
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Коротко про ракетний удар Росії по поліклініці у Дніпрі
- Близько 10:30 у Дніпрі прогриміли потужні вибухи. Опісля у місті оголосили повітряну тривогу. Згодом очільник ОВА повідомив, що окупанти поцілили по медичному закладу.
- Рятувальники завершили розбір завалів лише близько 10 години 27 травня. Лисак зазначив, що наразі відомі особи двох людей, життя яких забрала ця ворожа атака. Знайдені фрагменти тіл передали на експертизу.
- Поранення отримали 8 медичних працівників.
- У Генштабі ЗСУ уточнили, що по лікарні окупанти запустили "Іскандер".