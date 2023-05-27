У Повітряних силах пояснили, чи могли дописи блогерів стати коригуванням удару по Дніпру

Зранку 26 травня Росія завдала ракетного удару по поліклініці у Дніпрі. Українські блогери часто бувають необачними та публікують у сторіз різну інформацію, яка може бути корисна ворогу.

Ситуацію 24 Каналу прокоментував речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він наголосив, що усім варто бути обережними та думати, що публікувати у мережі.

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Не можна бути легковажними у мережі

Юрій Ігнат зазначив, що російські окупанти мають в Україні своїх агентів та володіють різною інформацією, мають супутникові знімки тощо. Проте українцям у жодному разі не можна бути легковажними у соцмережах, щоб не надавати ворогу додаткову інформацію.

Безумовно, у Росії є армія інформаційних військ. Зібрана з різних майданчиків, телеграм-каналів інформація може бути узагальнена. З цього можуть зробити певні висновки, бо інформація йде у режимі реального часу. Не завжди супутникові знімки чи інші речі допомагають мати інформацію станом на зараз,

– пояснив він.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ підкреслив, що росіяни відстежують усе, навіть коментарі під різними дописами у соцмережах. Небезпечними можуть бути навіть дискусії у коментарях. Ворог може зробити висновки, а один коментар може спровокувати ракетний удар.

Ігнат додав, що ніхто не забороняє українцям спілкування та діяльність у соціальних мережах, але варто бути обмеженими у наданні інформації, особливо у режимі реального часу.

За день до трагедії скандальна блогерка Анна Алхім з Дніпра, яка має понад 600 тисяч підписників в інстаграмі, серед яких багато росіян, опублікувала на свою аудиторію сторіз, в якій розкрила номери двох лікарень, де рятують поранених військових. Внаслідок цього у мережі спалахнув неабиякий скандал – українці закидають їй коригування обстрілу.

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