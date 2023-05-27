У Повітряних силах пояснили, чи могли дописи блогерів стати коригуванням удару по Дніпру
Зранку 26 травня Росія завдала ракетного удару по поліклініці у Дніпрі. Українські блогери часто бувають необачними та публікують у сторіз різну інформацію, яка може бути корисна ворогу.
Ситуацію 24 Каналу прокоментував речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він наголосив, що усім варто бути обережними та думати, що публікувати у мережі.
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Не можна бути легковажними у мережі
Юрій Ігнат зазначив, що російські окупанти мають в Україні своїх агентів та володіють різною інформацією, мають супутникові знімки тощо. Проте українцям у жодному разі не можна бути легковажними у соцмережах, щоб не надавати ворогу додаткову інформацію.
Безумовно, у Росії є армія інформаційних військ. Зібрана з різних майданчиків, телеграм-каналів інформація може бути узагальнена. З цього можуть зробити певні висновки, бо інформація йде у режимі реального часу. Не завжди супутникові знімки чи інші речі допомагають мати інформацію станом на зараз,
– пояснив він.
Речник командування Повітряних сил ЗСУ підкреслив, що росіяни відстежують усе, навіть коментарі під різними дописами у соцмережах. Небезпечними можуть бути навіть дискусії у коментарях. Ворог може зробити висновки, а один коментар може спровокувати ракетний удар.
Ігнат додав, що ніхто не забороняє українцям спілкування та діяльність у соціальних мережах, але варто бути обмеженими у наданні інформації, особливо у режимі реального часу.Зверніть увагу! За день до трагедії скандальна блогерка Анна Алхім з Дніпра, яка має понад 600 тисяч підписників в інстаграмі, серед яких багато росіян, опублікувала на свою аудиторію сторіз, в якій розкрила номери двох лікарень, де рятують поранених військових. Внаслідок цього у мережі спалахнув неабиякий скандал – українці закидають їй коригування обстрілу.
Ігнат про ракетний удар по поліклініці у Дніпрі: дивіться відео
Ракетна атака на Дніпро: головне
- Вранці 26 травня мешканці Дніпра почули потужні вибухи. Згодом голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що окупанти поцілили по медичному закладу.
- У Генштабі ЗСУ уточнили, по Дніпру окупанти завдали ракетного удару двічі. Спочатку ворог використав 7 ракет із С-300/С-400, а по лікарні запустив "Іскандер".
- Зранку 27 травня повідомили, що завершили розбирати завали. Двоє людей загинули. Ще 32 – постраждали, 13 з них досі перебувають в лікарні. П'ятеро – у важкому стані.
- За даними Офісу генпрокурора України, ракета влучила у будівлю медзакладу та ветклініки. Також пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, автівки.