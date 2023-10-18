Близький Схід вирує все дужче: у Стамбулі штурмують консульство Ізраїлю, гаряче в Лівані й Ірані

У арабських країнах спалахнули масові протести після удару по лікарні у Сектору Газі. Наразі протестувальники збираються біля посольств та консульств Ізраїлю й намагаються штурмувати їх чи прорватися всередину будівель.

Крім того, мітингарі також уже мали сутички із поліцією. Наразі найгарячіше з акціями протесту в Туреччині, Лівані, Кувейті, Марокко та Ірані, про це повідомляють місцеві пабліки у соцмережах, передає 24 Канал.

До теми Удар по лікарні у Секторі Гази: масові протести та гучні заяви – як реагували на подію у світі

У Стамбулі штурмують ізраїльське консульство

Туреччиною прокотилися масовані протести на підтримку палестинських громадян після того, як вдарили по лікарні у Секторі Гази. Зокрема, протестувальники вийшли на вулиці Анкари, а також Стамбула.

У Стамбулі мітингувальники намагалися штурмувати генеральне консульство Ізраїлю. Зокрема, за попередніми даними, мітингарям навіть вдалося проникнути на територію ізраїльського диппредставництва.

У Стамбулі штурмували ізраїльське генконсульство: дивіться відео

Крім того, протестувальники також запускали у бік будівлі феєрверки, створюючи навколо шум і яскраві спалахи світла. Мітингарі також тримали палестинські й турецькі прапори разом на акції протесту.

Мітингарі пускали феєрверки по генконсульству Ізраїля в Стамбулі: дивіться відео

Багатотисячні мітинги були й в Ірані

В іранській столиці Тегеран тисячі людей вийшли на мітинги на знак підтримки палестинського народу. Зокрема, мітингувальники закликали до війни з Ізраїлем, а серед гасел натовпу лунало також: "Смерть Америці".

В Ірані проходять багатотисячні мітинги: дивіться відео

Варто зазначити, що офіційний представник МЗС Ірану Нассер Канаані звинуватив Ізраїль в атаці лікарні у Секторі Гази й засудив подію, назвавши його воєнним злочином і актом геноциду. Всі мітинги у Тегерані відбуваються на майдані Палестини.

В Тегерані тисячі людей вийшли на майдан Палестини: дивіться відео

Масштабні протести відбуваються у Лівані, Марокко й Кувейті

У столиці Лівану Бейруті під час акції на підтримку Гази протестувальники вивісили палестинський прапор на паркані перед будинком посольства США. Вони також запалили вогонь і гучно скандували.

У Бейруті також гаряче з акціями протесту: дивіться відео

Ліванські пабліки вже повідомляють у мережі про велику пожежу на території посольства. Також мітингувальники закидують камінням й посольство Франції.

У Бейруті на території посольства США спалахнула пожежа: дивіться відео

Також акції протесту пройшли у Марокко та Кувейті. Люди також підтримували палестинців, несучи їхній прапор та гучно скандуючи слова арабською.

У Кувейті була акція протесту: дивіться відео

Підтримали палестинців і жителі Марокко: дивіться відео

Протести почалися після удару по лікарні у Секторі Гази