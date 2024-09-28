Цинічний удар по лікарні в Сумах: російські військові вбили медсестру
Джерело:Міністерство охорони здоров'я
Російські військові двічі вдарили по лікарні в Сумах 28 вересня. Окупанти вбили щонайменше 9 людей.
Серед загиблих внаслідок ворожої атаки на Суми медична сестра. Про це повідомили в МОЗ.
Зверніть увагу Там було майже 90 людей: усе, що відомо про кривавий удар по лікарні у Сумах 28 вересня
До речі, оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.
Внаслідок атаки на лікарню у Сумах загинула медсестра
Росіяни вчергове атакували українську лікарню. Після першого влучання, коли на місце прибули рятувальники й почалася евакуація, терористи прицільно вдарили вдруге.
Станом на 13:00 9 загиблих, 19 постраждалих. Одна з загиблих – медична сестра,
– заявили в Міністерстві охорони здоров'я.
Також висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблих.
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Наслідки удару Росії по лікарні в Сумах / Фото з фейсбуку МОЗ
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок російської атаки. Вічна пам'ять!