Цинічний удар по лікарні в Сумах: російські військові вбили медсестру

Російські військові двічі вдарили по лікарні в Сумах 28 вересня. Окупанти вбили щонайменше 9 людей.

Серед загиблих внаслідок ворожої атаки на Суми медична сестра. Про це повідомили в МОЗ.

Зверніть увагу Там було майже 90 людей: усе, що відомо про кривавий удар по лікарні у Сумах 28 вересня

До речі, оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.

Внаслідок атаки на лікарню у Сумах загинула медсестра

Росіяни вчергове атакували українську лікарню. Після першого влучання, коли на місце прибули рятувальники й почалася евакуація, терористи прицільно вдарили вдруге.

Станом на 13:00 9 загиблих, 19 постраждалих. Одна з загиблих – медична сестра,

– заявили в Міністерстві охорони здоров'я.

Також висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

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Наслідки удару Росії по лікарні в Сумах / Фото з фейсбуку МОЗ

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок російської атаки. Вічна пам'ять!