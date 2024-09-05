У Львові до будинку, де загинули люди, небайдужі несуть квіти, свічки та дитячі іграшки
Росія під час масованої атаки ударила по Львову. На місце одного із влучань місцеві несуть квіти, щоб вшанувати загиблих.
Під час масованої атаки зранку 4 вересня Росія вдарила по Львову. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло 7 людей.
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Люди несуть квіти
До будинку, де загинули люди, жителі міста несуть квіти, свічки та дитячі іграшки. У такий спосіб тут вшановують пам'ять про загиблих. 5 вересня було оголошено днем жалоби.
Люди несуть до будинку квіти: дивіться фото Олександра Стасишина
Росія атакувала Львів ударними дронами типу "Шахед", а також гіперзвуковими ракетами "Кинджал" із літака МіГ-31К.
Міський голова Андрій Садовий повідомив, що у місті пошкоджено понад 50 об'єктів, зокрема історичну спадщину, дві школи та медичні установи, а також багато будинків залишилось без вікон.