Ракета, яка вбила сім'ю у Львові, пролетіла через повітряний простір Білорусі, – War Monitor

Росія вдосвіта 4 вересня вдарила по Львову ракетами та дронами. У моніторингових телеграм-каналах розповіли, що окупанти запустили по місту дві аеробалістичні ракети комплексу Х-47м2 "Кинджал".

Варто зауважити, що російські окупанти атакували Україну 42 ракетами та дронами. Наші військові збили 29 одиниць російської зброї, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку "Кинджалами" на Львів

У моніторинговому телеграм-каналі написали, що ракети ворог запустив з Тульської області Росії. Білоруське видання "Наша Ніва" заявило, що ракети летіли над Білоруссю.

Російська гіперзвукова ракета "Кинджал" сьогодні вранці (мовиться про 4 вересня – 24 Канал) пролетіла приблизно 100 кілометрів над південними районами Гомельської області,

– заявило білоруське видання.

Перед цим моніторинговий канал опублікував карту, на якій помітно, як окупанти запускали свої ракети та безпілотники по Україні.



Росія атакувала Львів ракетами та дронами вдосвіта 4 вересня 2024 року

У моніторинговому телеграм-каналі заявили, що вороги орієнтовно о 4 ранку 4 вересня запустили з двох бортів МіГ-31К з Тульської області дві аеробалістичні ракети комплексу Х-47м2 "Кинджал".

Ракети досягли Львова також близько 05:47,

– заявили монітори.

Вони відзначили, що основний удар ворог скерував по Львову та Кривому Розі, де пошкоджені будинки, готель, навчальні заклади та є поранені.

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На жаль, окупанти вбили у Львові майже цілу сім'ю – 43-річну жінку Євгенію Базилевич та трьох доньок – 7-річну Емілію, 18-річну Дарину та 21-річну Ярину. Вижив чоловік Євгенії та батько дівчаток – Ярослав Базилевич, який повернувся у квартиру взяти води.

Також окупанти вбили 52-річну Ірину Демидову, 54-річного Олександра Погорецького, 55 річного Юрія Арабського.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним загиблих людей.



