Страшна ситуація: Садовий сказав, в якому стані чоловік, що втратив сім'ю через атаку по Львову

Росія під час атаки на Львів вбила 7 людей. Зокрема, Ярослав Базилевич втратив дружину та трьох доньок. Чоловіку мали робити операцію. Раніше повідомляли, що він перебуває у критичному стані.

Донька чоловіка – 21 річна Ярина працювала над проєктом "Львів – Молодіжна столиця Європи". Про це 24 Каналу розповів мер Львова Андрій Садовий.

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"Я говорив з медиками. Йому мали робити операцію. Це страшна ситуація, тому що втратити дружину – це щось немислиме. Ярина, яка має 21 рік, у нас працювала. Вона готувала великий івент на суботу, тому що наступного року Львів приймає "Молодіжну столицю Європи". Вона займалася цим проєктом з великою кількістю своїх колег", – сказав він.

Яка зараз ситуація у Львові

Андрій Садовий розповів, що загалом загинуло 7 людей. Дуже багато людей звернулись за медичною допомогою: загалом 64 людини, 50 з них – отримали допомогу у комунальних лікарнях Львова, 34 – були госпіталізовані. Вісьмом людям робили операції. Зокрема, малим дітям. Одна дитина була у складному стані.

Багато людей залишилося без своїх помешкань. Місто пропонує їм інші умови для проживання. Будуть проведені роботи щодо відновлення. Загалом 156 будинків зазнали російської атаки.

Це великий об'єм коштів. Буде потрібна допомога всіх небайдужих. Наступає осінь. Нам важливо до зими перекрити все. З вікнами простіше. Ми вже починаємо їх міняти. Даємо людям по 12 тисяч гривень за кожне вікно, щоб вони могли оперативно почати роботу. Це принципово, щоб все, що було зруйновано, було відбудовано попри усі складнощі, проблемні моменти,

– підкреслив мер.

Також атаки зазнали три школи, два заклади дошкільної освіти. Найбільш складна ситуація у 5-му ліцеї, де у складному стані дах та фактично повилітали усі вікна. Частина дітей цього закладу освіти 5 вересня перейде на навчання у школу поруч.

Усіх, хто має можливість, закликають прийти 5 вересня з 8 ранку до Міського центру крові на вулиці Миколайчука, 9, бо потрібна донорська кров.