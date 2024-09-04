Внаслідок атаки на Львів загинув екскерівник міграційної служби області Олександр Погорецький

З'явилися деталі про ще одного загиблого внаслідок атаки по Львову 4 вересня. Росія вбила екскерівника міграційної служби області Олександра Погорецького.

Інформацію про його гибель офіційно підтвердили у Міграційній службі Львівщини. У відомстві висловили співчуття його родині та близьким.

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Що відомо про Олександра Погорецького

Олександр Погорецький став однією із жертв внаслідок атаки по Львову 4 вересня. З 2014 по 2019 рік він очолював Головне управління Державної міграційної служби України у Львівській області.

Колектив міграційної служби Львівщини висловлює щирі співчуття родині та близьким. Нехай Господь дасть сили пережити це важке горе, а загиблому подарує життя вічне на небесах,

– написали у ДМС Львівщини.

Біографія Погорецького

DailyLviv.com пише, що Олександр Погорецький народився 29 травня 1970 року, він родом з селища Іваничі Волинської області. Відомо, що він проходив строкову службу в ЗСУ.

Також чоловік мав дві вищих освіти – він закінчив історичний та юридичний факультети Львівського національного університету імені Івана Франка.

Після закінчення вишу Погорецький працював комерційним директором ВТГ "Гряда" Жовківського району Львівської області.

Після цього він встиг попрацювати головним спеціалістом відділу у справах міграції Управління міграційної служби у Львівській області, заступником начальника відділу, завідувачем сектора ресурсного забезпечення, а також начальником Сихівського районного відділу у місті Львові ГУ ДМС України у Львівській області.

Нагадаємо, що 5 вересня у Львові оголосили Днем жалоби за загиблими.