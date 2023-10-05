Удар по магазину та кафе на Харківщині: жертви є фактично у кожній сім'ї села Гроза
Росіяни завдали цинічного удару по магазину та кафе у селі Гроза Харківської області. Наразі відомо щонайменше про 50 загиблих у населеному пункту, де проживало 330 осіб.
Деталі жахливого інциденту в ефірі телемарафону розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко – передає 24 Канал. Він додав, що у кафе, куди влучила ракета у той час проходили поминки.
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Горе у кожній родині
Російська армія 5 жовтня вдарила по магазину та кафе у Харківській області. Ігор Клименко розповів, що під ворожим вогнем опинилося село Гроза, у якому проживало всього 330 осіб. У цей час там проходили поминки у кафе, по якому й завдали удару окупанти. Внаслідок цього жертви є майже у кожній сім'ї.
Якраз з кожної сім'ї, з кожного двору одна людина присутня була на цьому поминальному обіді,
– повідомив міністр.
Клименко заявив, що наразі невідомо, чим саме вдарили росіяни – на місці працюють спеціалісти. Однак він запевнив, що це важка зброя: це могла бути як ракета, так і КАБ чи фугасний снаряд. Тип озброєння і спосіб запуску встановлюються.
Згодом у своєму телеграм-каналі міністр написав, що це могла бути ракета "Іскандер". Ця інформація не остаточна.
Удар по Грозі: що відомо
- У четвер 5 жовтня близько 13:15 Росія вдарила по кафе та магазину в селі Гроза Куп'янського району Харківської області. Нараз відомо щонайменше про 50 загиблих внаслідок ворожого обстрілу.
- 7 мешканців селища, включно з 1 дитиною, отримали поранення – вони наразі отримують необхідну допомогу. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії та розбирати завали. Там може перебувати ще до 7 осіб.
- Міністр внутрішніх справ зазначив, що можливо в селі працював навідник, адже будівля була дуже маленькою, а удар точним. На місці працює СБУ та шукає ймовірного зрадника.