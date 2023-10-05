Удар по магазину та кафе на Харківщині: жертви є фактично у кожній сім'ї села Гроза

Росіяни завдали цинічного удару по магазину та кафе у селі Гроза Харківської області. Наразі відомо щонайменше про 50 загиблих у населеному пункту, де проживало 330 осіб.

Деталі жахливого інциденту в ефірі телемарафону розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко – передає 24 Канал. Він додав, що у кафе, куди влучила ракета у той час проходили поминки.

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Горе у кожній родині

Російська армія 5 жовтня вдарила по магазину та кафе у Харківській області. Ігор Клименко розповів, що під ворожим вогнем опинилося село Гроза, у якому проживало всього 330 осіб. У цей час там проходили поминки у кафе, по якому й завдали удару окупанти. Внаслідок цього жертви є майже у кожній сім'ї.

Якраз з кожної сім'ї, з кожного двору одна людина присутня була на цьому поминальному обіді,

– повідомив міністр.

Речниця голови Харківської ОВА Олена Шаповал заявила, що російський удар наймасовішим за кількістю загиблих в області з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Клименко заявив, що наразі невідомо, чим саме вдарили росіяни – на місці працюють спеціалісти. Однак він запевнив, що це важка зброя: це могла бути як ракета, так і КАБ чи фугасний снаряд. Тип озброєння і спосіб запуску встановлюються.

Згодом у своєму телеграм-каналі міністр написав, що це могла бути ракета "Іскандер". Ця інформація не остаточна.

Удар по Грозі: що відомо