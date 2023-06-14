Ракетний удар по Одесі: як після обстрілу виглядає нещодавно відкритий Макдональдс
У ніч проти 14 червня росіяни атакували Одещину крилатими ракетами "Калібр". Унаслідок удару постраждали не лише будинки, а й заклади швидкого харчування.
Унаслідок ворожих обстрілів в Одесі 3 людини загинуло, ще 13 – отримали поранення. Вибуховою хвилею пошкодило бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті, повідомляє 24 Канал.
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Уламки зруйнували McDonald's
Уночі 14 червня росіяни атакували Одещину ракетами "Калібр". З Чорного моря ворог запустив 4 ракети у напрямку Одеської області, проте сили та засоби ППО знешкодили 3 повітряні цілі. Одна ракету збити не вдалося, й вона завдала серйозних руйнувань.
Від уламків постраждав і McDonald's, який нещодавно лише почав працювати. У мережі опублікували світлину зруйнованого закладу швидкого харчування.
Зруйнований McDonald's в Одесі / Фото ОК "Південь"
Варто зазначити, що заклад почав працювати у квітні 2023 року. Загалом в Одесі зараз відновили роботу 9 закладів швидкого харчування McDonald's.
Масована атака 14 червня: коротко
- Росіяни вчергове атакували цивільну інфраструктуру, виправдовуючись буцімто "точними атаками по військових об'єктах". Уночі росіяни запустили по території України 4 "Калібри" та 10 дронів-камікадзе "Шахед".
- Також ворог атакував і Донеччину, випустивши 6 крилатих ракет повітряного базування Х-22. Їх запустили з Ростовської області за допомогою 4 дальніх бомбардувальників Ту-22М3.
- У Повітряних силах повідомили, що українським захисникам вділося ліквідувати 3 крилаті ракети "Калібр" та 9 "Шахедів".
- Від ворожих атак в Одесі загинуло 3 людини, 13 – отримали поранення. У Донецькій області, на жаль, також є жертви. Від ударів по Краматорську та Костянтинівці 3 – загинуло, 3 – поранено.
- Зокрема на Донеччині зруйновано також 7 будинків, близько 75 – пошкоджено уламками від російських ракет.