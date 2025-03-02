Окупанти знову атакували маршрутку в Херсоні: щонайменше одна жертва та кілька поранених

Росія продовжує атакувати мирні українські міста та цивільні об'єкти. Зокрема, ворог знову вдарив по маршрутці у Херсоні.

️Російські військові 2 березня 2025 року знову атакували з безпілотника маршрутку у Херсоні. Про це пише 24 Канал із посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

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Є жертва та поранені

Внаслідок удару відомо про одного загиблого та 9 поранених.

З мінно-вибуховими травмами до лікарні доправили чоловіків, 56 та 72 років, а також 66-річну жінку. Медики обстежують постраждалих та надають потрібну допомогу.

Наразі інформацію уточнюють.

Це вже не вперше, коли росіяни завдають удару по транспорту із людьми. Зокрема, російські окупанти 2 січня 2025 року атакували громадський транспорт у Корабельному районі Херсона, постраждали щонайменше троє людей.

Також схожа атака повторилась 6 січня 2025 року у тому ж районі міста. Олександр Прокудін 13 січня повідомив, що кількість загиблих внаслідок цієї атаки ворога зросла до 2.

Росія неодноразово атакувала транспортні засоби безпілотниками.