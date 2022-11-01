Що несе "рускій мір": Зеленський показав жахливі наслідки прильотів у Миколаєві
Джерело:Володимир Зеленський
1 листопада російські загарбники вкотре завдали ракетного удару по житловому кварталу Миколаєва. На це вже відреагував президент України Володимир Зеленський.
Український лідер назвав російських загарбників "терористами". Також він показав страшні наслідки прильотів у Миколаєві.
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Зеленський відреагував на прильоти у Миколаєві
Що несе "рускій мір" українцям? Ракети С-300 в житлові будинки, гуртожитки, університети. Біль, страждання й розруху. Ось такі ви нам пропонуєте перемовини? Терористи,
– заявив президент.
Зеленський наголосив, що єдиним можливим фіналом цинічної тактики росіян стане поразка і справедливе покарання за всі злочини.
Зеленський показав страшні наслідки прильотів у Миколаєві: дивіться відео
Росіяни цинічно обстрілюють Миколаїв
- 1 листопада по Миколаєву завдано удар чотирма ракетами із зенітно-реактивної системи С-300. Внаслідок цього сталося часткове руйнування будівель навчальних закладів, повністю зруйновано двоповерховий будинок, пошкоджено приватні будинки, виникла пожежа п‘ятиповерхового житлового будинку.
- Також через удар зруйновано будинок, в якому жили декілька сімей. На жаль, загинула жінка пенсійного віку.
- Крім того, удар було завдано по одній зі шкіл та університету. Частина шкільної будівлі зазнала серйозних пошкоджень. Попередньо ніхто не постраждав.
- Кирило Тимошенко повідомив, що одна російська ракета влучила та пошкодила будівлю "Першого української гімназії імені Аркаса". Минулося без жертв. Інші три ракети влучили по території "Миколаївського політехнічного фахового коледжу".
- Нещодавно у Миколаєві вимикали електропостачання. Світло у місті зникло після того, як Росія завдала нічних ракетних ударів по місту.
- Кирило Тимошенко повідомляв, що після ударів Росії по енергетичних об'єктах України у Миколаївській області світло відключили для 188 400 абонентів.
- Російські терористи 23 жовтня завдали кривавого удару ракетами С-300 по житлових будинках Миколаєва. Внаслідок обстрілу кількість поранених зросла до 5 людей.
- До речі, окупанти вночі 20 жовтня атакували Миколаївську область безпілотниками-камікадзе "Shahed-136". Сили ППО збили 14.
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