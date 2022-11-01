Що несе "рускій мір": Зеленський показав жахливі наслідки прильотів у Миколаєві

1 листопада російські загарбники вкотре завдали ракетного удару по житловому кварталу Миколаєва. На це вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

Український лідер назвав російських загарбників "терористами". Також він показав страшні наслідки прильотів у Миколаєві.

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Зеленський відреагував на прильоти у Миколаєві

Що несе "рускій мір" українцям? Ракети С-300 в житлові будинки, гуртожитки, університети. Біль, страждання й розруху. Ось такі ви нам пропонуєте перемовини? Терористи,

– заявив президент.

Зеленський наголосив, що єдиним можливим фіналом цинічної тактики росіян стане поразка і справедливе покарання за всі злочини.

Зеленський показав страшні наслідки прильотів у Миколаєві: дивіться відео

Росіяни цинічно обстрілюють Миколаїв

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