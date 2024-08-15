ЗСУ атакували важливий міст через річку Сейм на Курщині: яскраві кадри

ЗСУ продовжують просуватися у Курській області. У мережі показали фото ураженого моста через річку Сейм.

Українські військові закріплюються на звільнених територіях Курської області. Для забезпечення подальшої оборони зайнятих населених пунктів захисники завдають нищівних ударів по російській логістиці. Так, один з мостів через річку Сейм у Глушковському районі дуже "втомився".

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Удар по мосту через річку Сейм

Мережу заполонили фото продірявленої споруди. Ще кілька влучних ударів з HIMARS, і він остаточно впаде.

"Втомлений" міст через Сейм / Фото соцмережі

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Зазначимо, що знищення мостів через Сейм є важливим. По-перше, це дасть змогу відрізати підрозділи противника на лівому березі річки, зокрема ті, що розміщені в районі Коренево, від забезпечення і змусити їх відступити на правий берег. По-друге, це дозволить забезпечити надійну оборону зайнятого Глушковського району Курської області по лінії самої річки.

Нагадаємо, що вчора увечері російська влада оголосила обов'язкову евакуацію Глушковського району.