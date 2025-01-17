"Таки влучили": росіяни ниють через ураження БпЛА нафтобази у Калузькій області
- Українські безпілотники вдарили по нафтобазі у Калузькій області, що викликало пожежу.
- Напередодні атаки зазнав Тамбовський пороховий завод, важливий постачальник вибухових матеріалів для російської армії.
Увечері 17 січня до Калузької області заскочила "бавовна". Ймовірно, прилетіло по нафтобазі.
Нещодавно українські безпілотники вдарили по нафтобазі "Роснєфті" у місті Лиски Воронезької області, що призвело до пожежі декількох резервуарів із паливом. Тепер черга дійшла до нафтобази у Калузькій області, передає 24 Канал.
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Удар по нафтобазі у Калузькій області
Так, біля 21:30 тамтешній губернатор Владислав Шапша повідомив місцевим жителям не дуже приємну звістку. А саме про те, що у місті Людинове внаслідок атаки БпЛА сталося спалах на території промислового підприємства. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Втім, і без повідомлення від влади, жителі містечка знали про наслідки дронової атаки. Вони плакалися і ділилися кадрами яскравої пожежі на нафтобазі.
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До слова, у ніч проти 16 січня атаки зазнав Тамбовський пороховий завод. У Центрі протидії дезінформації розповіли, що підприємство є одним з основних постачальників вибухових матеріалів для армії Росії. З початком повномасштабної війни в Україні виробництво на заводі значно зросло.