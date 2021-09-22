Удар по найближчому оточенню, а не по посаді, – політолог про замах на Шефіра

Перший помічник президента Сергій Шефір – це людина, яка з Володимиром Зеленським разом дуже довго. Відтак замах на нього мав би психологічно зачепити саме главу державу.

Саме така версія обстрілу авто посадовця виглядає більш логічно. Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Олег Саакян.

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Саакян: Олігархи не об'єдналися б заради такого

"Це удар по найближчому оточенню, а не по посаді", – підкреслив він. Адже замах скоїли не на офіційну особу, яка справді займає якусь ресурсну посаду.

За словами Саакяна, це аналогічно до того, як зачепити близьких друзів чи сім'ю президента. Тому в цьому випадку це особисте. І ті, хто це зробили, розраховують на певні психологічні реакції.

Я думаю, що така версія на сьогодні виглядає більш логічно з погляду того, як це здійснювалося,

– зазначив він.

Втім додав, з боку президента є маніпуляцією казати, що все це відбулося саме через боротьбу з олігархами. Мовляв, олігархи не об'єдналися б заради такого. У них різні інтереси.

Політолог вважає, що Офіс Президента має тоді назвати, який олігарх міг бути до цього причетний, якщо там нібито знають, хто надсилав главі держави такий меседж.

Саакян про замах на помічника президента Шефіра: дивіться відео

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