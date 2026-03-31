Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА.

Дивіться також Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" в Запоріжжі: що відомо про постраждалих

Що відомо про удар БпЛА по Нікополю?

Окупанти вдарили FPV-дроном по Нікополю. Внаслідок влучання поранено 11 людей, а вогонь знищив одну з автівок.

В ОВА зазначили, що трьох людей госпіталізували. 16-річна дівчинка та 28-річна жінка зазнали важких поранень, їхній стан важкий, а 25-річна постраждала – у стані середньої тяжкості.

Медики надають необхідну допомогу постраждалим. У місті також пошкоджено житлові будинки та магазини.

Нагадаємо, що 31 січня внаслідок обстрілу Нікополя загинув футболіст Влад Стрельчук. Тоді окупанти атакували місто різними видами озброєння. Стрельчук був гравцем футбольного клубу Нікополь. Його життя обірвалось у 31 рік.

