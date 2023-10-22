Удар по "Новій пошті" під Харковом: експерти ідентифікували 6-го загиблого

21 жовтня росіяни вдарили по терміналу "Нової пошти" у Харківській області, унаслідок чого загинуло шість осіб. Поліції вже вдалося ідентифікувати тіла усіх загиблих.

Станом на ранок 22 жовтня ще не було ідентифіковано тіло одного чоловіка, оскільки його дуже понівечила пожежа. Тепер стало відомо, що його особу вже вдалося встановити.

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Усі жертви ідентифіковані

Уввечері росіяни вдарили С-300 по терміналу "Нової пошти", унаслідок чого загинули шість працівників поштового сервісу. Останнім загиблим, якого вдалося ідентифікувати, був 30-річний житель Харкова, уродженець Кам'янки Дворічанської громади.

У поліції пояснили, що ДНК шостого загиблого порівняли порівняли з його батьком – отримали збіг. Батьки одразу не змогли впізнати сина, бо його тіло сильно обгоріло.

Кількість поранених зросла

У Харківській ОВА раніше повідомили, що наймолодшому загиблому працівникові "Нової пошти" було усього 19 років, найстаршому – 42.

22 жовтня вдень стало відомо, що кількість поранених від ракетного обстрілу зросла до сімнадцяти осіб. Ще один працівник підприємства отримав осколкові поранення – від госпіталізації він відмовився.

Наразі стан восьми постраждалих залишається важким, ще вісьмох – середньої тяжкості.

У поліції уточнили, що на момент "прильоту" на території термінала перебували 22 людини.

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