Працівники були у бомбосховищі, постраждали водії й цивільні, – "Нова пошта" про удар по Харкову

30 червня 2024, 19:37
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Джерело:

"Нова пошта"

Вдень 30 червня російські окупанти завдали авіаудару по Харкову. Ворог скинув боєприпас майже на центр міста, вдаривши по терміналу "Нової пошти".

У компанії прокоментували чергову російську атаку й наголосили, що співробітники відділення не постраждали. Однак серед поранених – водії та цивільні особи. 

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"Нова пошта" прокоментували атаку

На офіційній сторінці "Нова пошта" повідомила, що російська керована авіабомба влучила у територію біля сортувального термінала. Під час повітряної тривоги працівники буди у бомбосховищі й не постраждали.

Однак поранення отримали водії вантажівок та цивільні особи. Наразі відомо про 1 загиблого. Раніше у мережі повідомляли, що жертвою став 40-річний чоловік. 

У компанії додали, що після ворожого удару й досі горять 7 вантажних автомобілів. Сам термінал "Нової пошти" – пошкоджено. 

На місці працюють підрозділи ДСНС. Очікуємо додаткової інформації,
– додали в "Новій пошті".

Що відомо про обстріл Харкова

  • Близько о 16:30 в Харкові пролунали потужні вибухи. Місцева влада згодом повідомила, що російські військові завдали авіаудару майже по центру міста. 
  • Під ударом опинилося відділення "Нової пошти", а також автопарк. Журналісти Суспільного також повідомляли, що на місці атаки спалахнула масштабна пожежа – вогонь охопив близько 200 квадратних метрів. 
  • Внаслідок російського авіаудару постраждало 10 осіб, серед яких – 8-місячна дитина. Окрім того, тривають пошуки 7 осіб, які були на місці удару. 
Автор: Анжеліка Байбак