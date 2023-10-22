Наймолодшому – 21 рік: "Нова пошта" назвала імена загиблих внаслідок удару під Харковом

Ввечері 21 жовтня росіяни обстріляли термінал "Нової пошти" на Харківщині, унаслідок чого загинули 6 людей. У "Новій пошті" назвали імена загиблих працівників.

Унаслідок ракетного удару по терміналу у селі Коротич на Харківщині загинуло шість працівників "Нової пошти".

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Найстаршому – 31 рік

"Нова пошта" оприлюднила список імен загиблих працівників терміналу:

Олександр Темніков, 31 рік;

Дмитро Герасічкін, 30 років;

Артем Акопов, 21 рік;

Олександр Біжанов, 22 роки;

Владислав Панков, 28 років;

Олексій Єрмола, 23 роки.

Шість працівників "Нової пошти" загинули від ракетного удару / Фото Олена Плахова

Імена жертв ракетного удару назвала директорка з управління репутацією та маркетингом поштового сервісу Олена Плахова.

Сьогодні мій день на 90% складався із роботи. І на 10% зі сліз. Я старалася, диссоціювалася, заморожувала емоції. Але це надважко. Це майже неможливо. В мене немає ненависті. Є мета – знищення ворога, який вбив моїх колег,

– написала жінка.

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