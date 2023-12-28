Як вплине удар по "Новочеркаську" на дії росіян в Чорному морі: прогноз розвідки Естонії

В тимчасово окупованій Феодосії у Криму у ніч проти 26 грудня українські Сили оборони завдали удару по "Новочеркаську". У розвідцентрі Сил оборони Естонії спрогнозували, який вплив матиме удар українських військ по великому десантному кораблю держави-агресорки.

Глава розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг вважає, що для України одним із найбільших досягнень цього року стало витіснення Чорноморського флоту Росії до східної частини Чорного моря та Азовського моря. Про це він заявив вчора, 27 грудня.

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Атака на "Новочеркаськ" посилить тиск на Росію

Ківісельг зазначив, що за останні півтора тижні на фронті жодних суттєвих змін не було.

Він заявив, що Росія продовжує намагатися тиснути на українську сторону, і, "мабуть, найпомітнішою подією на суші є взяття Мар'їнки наприкінці минулого тижня".

Так, у ніч на 26 грудня ЗСУ атакували в порту Феодосії російське судно "Новочеркаськ", на якому, ймовірно, знаходилися боєприпаси та безпілотники. Ківісельг наголосив, що українська сторона й раніше проводила успішні атаки у Криму.

Очільник розвідцентру Сил оборони Естонії зауважив, що, очевидно, така атака вимагає дуже хорошого планування, розуміння того, де знаходяться засоби ППО Росії.

Безумовно, ця атака знову посилить тиск на Російську Федерацію, щоб вона перемістила свої підрозділи якнайдалі від Кримського півострова. Вони також не можуть використовувати порти в Криму, які є придатними та ефективними з точки зору їх прийомної спроможності, що працюють швидко,

– пояснив Ківісельг.

За словами Ківісельга, тепер Росія змушена перекидати підрозділи далі, наприклад, до порту Новоросійська, який розташований на території Росії, а не на окупованих територіях.

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