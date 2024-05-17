Приліт по нафтобазі в Краснодарському краї: з'явились супутникові фото

У мережі показали супутникові знімки наслідків удару по нафтобазі в Кириловці Краснодарського краю Росії. Одна з найпотужніших атак українських БпЛА по тилових об'єктах в Росії відбулась у ніч на 17 травня.

Росіяни відзвітували про більше, ніж сотню "збитих" безпілотників. Втім, супутникові знімки і відео, які зливали у мережу місцеві, свідчать про інше. Російським об'єктам нафтопереробки було цієї ночі непереливки.

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Пожежу нафтобази у Кириловці було видно з космосу

Під удари дронів потрапили об'єкти ворожого НПЗ як в самому Новоросійську, так і на його околицях. Горіли і нафтові ємності в Кириловці, що розташована на північний захід від Новоросійська, пожежу було видно на супутниковому знімку. Телеграм-канал "Кримський вітер" теж підтверджує попадання по НПЗ у Кириловці. Мітка пожежі справді збігається з ємностями нафтобази.

Пожежу на нафтосховищі було видно з космосу / Фото "Крымский ветер"

Втім, аналітики зазначають, що решту міток у Новоросійську не можна вважати коректними підтвердженнями, оскільки там теплові позначки через день. Вони пов'язані з технічними процесами на тамтешніх підприємствах.

Кириловка на північному заході від Новоросійська / Фото Special Kherson Cat

Що відомо про останні удари по об'єктах у глибині Росії