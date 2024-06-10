Знищено 1,5 мільйона тонн нафти: у Генштабі розповіли деталі удару по Новошахтинському НПЗ

Українські оборонці 5 червня провели успішну атаку на Новошахтинський НПЗ, що у Ростовській області. У Генштабі повідомили про наслідки удару.

Так, внаслідок удару по нафтозаводу росіяни втратили купу нафти та нафтопродуктів, загальною вартістю у декілька сотень тисяч доларів. У ЗСУ зазначили, що будуть бити ворога й надалі.

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Удар по Новошахтинському НПЗ

У Генштабі зазначили, що Сили оборони продовжують методичну роботу зі знищення нафтопереробної галузі Росії. Зокрема, 5 червня українськими дронами їм вдалося уразити Новошахтинський завод нафтопродуктів, що в Ростовській області.

За даними розвідки, в результаті вогневого ураження загарбники втратили 1,5 мільйона тонн нафти та нафтопродуктів, що в перерахунку складає близько 540 мільйонів доларів,

– пишуть українські оборонці.

Там додали, що удари по російських нафтопереробних заводах суттєво ускладнюють виконання окупантами завдань в ході збройної агресії проти України.

"Б’ємо ворога далі! Разом переможемо! Слава Україні", – написали у Генштабі.

Влучання по Новошахтинському нафтозаводу: дивіться відео

Що відомо про атаку на НПЗ