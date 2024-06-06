"Санкції Малюка та Буданова" дістались нового НПЗ: військове зведення від Світана

На російський НПЗ у Ростовській області завітала "бавовна". Це один із найважливіших НПЗ для російської армії.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів, що НПЗ у Новошахтинську був потужним виробником дизеля. А тим часом ISW повідомляє, що США досі чітко не сформували критерії для ЗСУ щодо ударів по Росії.

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НПЗ у Ростовській області

Світан зазначив, що НПЗ у Ростовській області – дуже важливі для російської армії. Це основний виробник дизельного пального. Пальне – це кров армії. Ростовська область – це те місце, звідки окупанти заходять на Донеччину, Луганщину – тобто основний тиловий регіон.

Справою часу було, коли санкції Малюка ще раз до цього НПЗ доберуться. Там було декілька ударів по цьому заводу. Росіяни швидко його відновлювали, однак після цього удару, швидше за все, він надовго стане на ремонт,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Необхідність ударів з літаків

Льотчик-інструктор продовжив, що дуже необхідно, аби такими ударами по Росії займались Повітряні сили, а не спецслужби, як-от ГУР і СБУ. На літаках може бути потужніше озброєння. Однак навіть такі безпілотники можна передати у відомство Повітряних сил.

"Ця робота має масштабуватися. Має бути робота для ЗСУ, для Повітряних сил, бо льотчикам й інженерно-технічному складу набагато простіше обслуговувати дальні стратегічні безпілотники. У СБУ ж тут своїх задач вистачає", – наголосив військовий експерт.

Робота СБУ

Він додав, що СБУ в Україні має багато своєї роботи. Зокрема, як приклад, він навів нещодавні удари по Дніпру, де явно працювали навідники. Контррозвідка затримала співробітницю російського ГРУ. Це означає, що в Україні знову активізувалась російська агентура.

Дуже багато роботи у спецслужб усередині країни. Цей напрямок має бути за Повітряними силами,

– підкреслив Світан.

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