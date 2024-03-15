Жахливі кадри наслідків обстрілу Одеси 15 березня: багато загиблих та тяжко поранених

15 березня Росія завдала нового ракетного удару по Одесі. Відомо, що було два вибухи, унаслідок яких є жертви та постраждалі. Серед потерпілих медик та та рятувальник, які приїхали надавати допомогу після першого вибуху. У мережі опублікували фото з місця подій із жахливими наслідками обстрілу.

Фото публікують оперативні служби, представники місцевої влади та кореспонденти ЗМІ. 24 Канал зібрав фото, аби показати масштаби атаки та жахливі наслідки діяння країни-терориста.

До теми В Одесі триває порятунок людей: все, що відомо про ворожий ракетний обстріл

Унаслідок російського ракетного удару по Одесі загинули 14 людей, у тому числі фельдшер та співробітник ДСНС, які приїхали надавати допомогу після першого вибуху, поранено 46 людей, 7 з яких – рятувальники.



Унаслідок обстрілу Одеси є багато жертв / Фото ДСНС



На місці влучання продовжують працювати рятувальники / Фото ДСНС



Серед жертв та постраждалих є рятувальники / Фото ДСНС



Постраждали рятувальники, які прибули на місце удару після першого вибуху / Фото ДСНС

Також ударом пошкоджено 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та 2 пожежно-рятувальні автомобілі. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. м.

На місці влучання виникла пожежа / Фото ДСНС

На місцях продовжують працювати відповідні служби. Постраждалим надають медичну допомогу. Завтра в Одесі оголошена жалоба.

Імовірно, ворог вдарив Іскандером

Начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк повідомила, що по Одещині вдарили з тимчасово окупованого Криму. Імовірно, ворог випустив ракети типу Іскандер-М.

Росія атакувала Одесу ракетами / Фото ДСНС

Дані щодо остаточної кількості загиблих та постраждалих, а також повного переліку руйнувань та пошкоджень все встановлюються.



Потерпілим надають медичну допомогу / Фото Генпрокуратури



Унаслідок атаки загинув фельдшер / Фото Генпрокуратури

Ворог атакував виключно цивільну інфраструктуру / Фото Генпрокуратури

На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії Росії. В офісі Генпрокурора повідомили, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки ранкового обстрілу Одеси / Фото Суспільного

Коротко про удар по Одесі