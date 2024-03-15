Жахливі кадри наслідків обстрілу Одеси 15 березня: багато загиблих та тяжко поранених
15 березня Росія завдала нового ракетного удару по Одесі. Відомо, що було два вибухи, унаслідок яких є жертви та постраждалі. Серед потерпілих медик та та рятувальник, які приїхали надавати допомогу після першого вибуху. У мережі опублікували фото з місця подій із жахливими наслідками обстрілу.
Фото публікують оперативні служби, представники місцевої влади та кореспонденти ЗМІ. 24 Канал зібрав фото, аби показати масштаби атаки та жахливі наслідки діяння країни-терориста.
До теми В Одесі триває порятунок людей: все, що відомо про ворожий ракетний обстріл
Унаслідок російського ракетного удару по Одесі загинули 14 людей, у тому числі фельдшер та співробітник ДСНС, які приїхали надавати допомогу після першого вибуху, поранено 46 людей, 7 з яких – рятувальники.
Унаслідок обстрілу Одеси є багато жертв / Фото ДСНС
На місці влучання продовжують працювати рятувальники / Фото ДСНС
Серед жертв та постраждалих є рятувальники / Фото ДСНС
Постраждали рятувальники, які прибули на місце удару після першого вибуху / Фото ДСНС
Також ударом пошкоджено 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та 2 пожежно-рятувальні автомобілі. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. м.
На місці влучання виникла пожежа / Фото ДСНС
На місцях продовжують працювати відповідні служби. Постраждалим надають медичну допомогу. Завтра в Одесі оголошена жалоба.
Імовірно, ворог вдарив Іскандером
Начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк повідомила, що по Одещині вдарили з тимчасово окупованого Криму. Імовірно, ворог випустив ракети типу Іскандер-М.
Росія атакувала Одесу ракетами / Фото ДСНС
Дані щодо остаточної кількості загиблих та постраждалих, а також повного переліку руйнувань та пошкоджень все встановлюються.
Потерпілим надають медичну допомогу / Фото Генпрокуратури
Унаслідок атаки загинув фельдшер / Фото Генпрокуратури
Ворог атакував виключно цивільну інфраструктуру / Фото Генпрокуратури
На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії Росії. В офісі Генпрокурора повідомили, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Наслідки ранкового обстрілу Одеси / Фото Суспільного
Коротко про удар по Одесі
- Вдень 15 березня Одеса опинилась під ракетним ударом Російсії, є постраждалі серед мирного населення. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Вибухи пролунали фактично відразу після сигналу повітряної тривоги.
- Спершу повідомили про 20 постраждалих. Згодом стало зрозуміло, що ця кількість значно більша.