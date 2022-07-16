У можливого коригувальника ранкового обстрілу Одеси знайшли переписки з росіянами
Окупанти вранці 16 липня вдарили ракетами по складу в Одесі. Затримали ймовірних коригувальників вогню.
Спочатку затримали двох людей, які з особливою "зацікавленістю" знімали "приліт". Про це розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі телемарафону, інформує 24 канал.
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У телефоні були переписки з ворогом
Цих людей затримали. За словами Братчука, один з них взагалі поводився неадекватно. В його телефоні знайшли листування з росіянами.
Братчук сподівається, що ймовірного коригувальника покарають. Він переконаний, що підстави для цього є.
Раніше у поліції підтвердили, що під час огляду мобільного телефона чоловіка там виявили безліч фотографій блокпостів, військовослужбовців, об'єктів інфраструктури.
Що відомо про удар по Одесі
- Вранці 16 липня росіяни завдали удару по Одесі зі стратегічних літаків. В ОК "Південь" одразу повідомили про влучання у цивільний об'єкт. Згодом додали, що ракети прилетіли у склад.
- На момент обстрілу там перебували охоронці. На щастя, ніхто не постраждав, бо працівники сховались в укритті.
- Рятувальники швидко ліквідували пожежу, яка спалахнула внаслідок атаки.
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