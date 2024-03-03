Знайшли у міцних обіймах: в Одесі поруч з немовлям лежала мати, яка намагалася його закрити
3 березня 2024, 10:20Читать новость на русском
Джерело:ДСНС України
Наслідки російського удару по Одесі продовжують ліквідовувати. Під час розбору завалів на місці влучання знайшли ще два тіла.
Вдень 3 березня стало відомо, що рятувальники знайшли ще два тіла загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці 2 березня. Їх знайшли у міцних обіймах.
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Мати намагалась закрити собою дитину
У Одесі триває рятувально-пошукова операція. Там з-під завалів дістали ще два тіла, матері та дитини. Рятувальники знайшли їх у міцних обіймах. Також у ДСНС зазначили, що мати, ймовірно, намагалась закрити дитину собою.
Немовляті було всього 8 місяців.
Станом на 3 березня відомо про 10 загиблих, з них 3 дітей.
Росія вдарила по Одесі
- Вночі проти 2 березня Росія знову атакувала Одесу. Вона спрямувала на місто ударні дрони-камікадзе. Один із них влучив у багатоповерхівку та вщент зруйнував під'їзд.
- Генеральний прокурор Андрій Костін розповів про кількість людей, які можуть перебувати під завалами. За його словами, в Одесі під завалами напівзруйнованої багатоповерхівки, в яку влучив російський ворожий дрон, можуть перебувати від 10 до 12 людей.
- У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про наслідки обстрілу та те, як жителі міста висловлюють скорботу за загиблими. Ввечері 2 березня місцеві несли туди іграшки та квіти.