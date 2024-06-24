Я просто прикрив руками голову, – працівник складу в Одесі розповів про ракетну атаку Росії

Росія вранці 24 червня знову цинічно атакувала мирну Одесу. Під обстріл потрапила цивільна інфраструктура, зокрема, складське приміщення.

Поранення отримали перехожі, що перебували поряд із місцем російської атаки. Серед працівників складу постраждалих немає, а один із них розповів в етері телемарафону, як пережив цей ранок, передає 24 Канал.

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Працівники вийшли зі складу за хвилину до прильоту

Працівників атакованого складу змушували покидати свої робочі місця під час повітряних тривог. Цього разу це їм врятувало життя.

Прийшла якраз хвилина після тривоги, як ми вийшли всі на вулиці. І дивимося, як на нас летить ракета. Вона летить, і я єдине, що встиг зробити, нагнутися та накрити голову. Різкий вибух, все почало падати. Не передати емоцій, це було дуже страшно. Хвилина часу визначила, живі ми були б чи ні,

– розповів один із робітників зруйнованого складу.

Також про те, як пережили ракетну атаку розповідають й інші мешканці Одеси. Так, один із чоловіків, який проживає у пошкодженому внаслідок обстрілу будинку, розповів, що в його квартирі повилітали всі вікна. Одесит Микола зазначив, що, на щастя, у момент атаки там не було дітей, а тому ніхто із його сім'ї не постраждав. Він також додав, що біля будинку вже запрацював координаційний штаб, за допомогою до якого він згодом звернеться.

Нагадаємо, що вранці 24 червня росіяни випустили по Одесі дві ракети "Іскандер-К". Одну із них вдалося знищити ППО. Інша влучила у складські приміщення. Пожежа виникла на площі 3000 квадратних метрів. Її уже ліквідовано.