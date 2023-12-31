Робили драбину з людей, – поліцейський розповів про порятунок цивільних в Одесі після удару

В Одесі після ракетного удару російських військ поліцейські разом з місцевими жителями рятували людей. Вони задля цього утворили справжню "живу драбину".

Капітан поліції Артем Грушко розповів про рятувальну операцію, яка відбулася після обстрілу Одеси. Він і його колеги, ризикуючи власним життям, врятували жителів багатоповерхівки, що постраждала від ворожої ракети.

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"Жива драбина" врятувала життя

Артем Грушко, інспектор взводу спецпризначенців, згадує, як він з колегами та цивільними створив "живу драбину", щоб дістатися до потерпілих на балконі другого поверху. Люди стали одне на одного, щоб врятувати людей з-під завалів.

Це заслуга не однієї людини, а цілого колективу. І я гордий тим, що ми, хоч не професійні рятувальники, а поліцейські, втім виконували цю функцію впевнено, якісно і професійно,

– сказав Грушко.

Після закінчення порятункової операції з вулиці поліцейські продовжили роботу всередині будівлі, де висока температура та завали створювали додаткові труднощі. Вони вивели з будинку чоловіка, винесли на ношах літню жінку і продовжували прочісувати кожен поверх.

Ми швидко побудували з хлопцями план, сформували групи, взяли ломи, кувалди, медичні засоби та пішли працювати. Коли зайшли в будівлю, всередині була така висока температура, що на мені плавилася кофта. Було важко дихати, але ми не здавалися.

Додамо, що сам президент нашої держави Володимир Зеленський відзначив мужність та героїзм Артема Грушка.

Порятункова операція людей в Одесі / Фото Нацполіції

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29 грудня російські військові завдали ракетного удару по житлових будинках в Одесі, внаслідок чого було понівечено 46 будинків, зокрема 4 приватних. Крім того, було пошкоджено 186 квартир.

Ввечері 30 грудня стало відомо про збільшення кількості загиблих до 5 осіб після смерті 77-річного чоловіка в лікарні. Також було надано тимчасовий притулок 6 особам, чиї домівки були зруйновані.

У місті почали роботу оперативні штаби для оформлення документів на отримання матеріальної допомоги для відновлення житла.

Пошкоджено, з-поміж іншого, було будівлю РАЦСу та ліцей, але обійшлось без жертв серед дітей та працівників, оскільки вони перебували на канікулах або в укритті.

Водночас вночі 29 грудня, перед ракетним ударом, Одеську область атакували дрони-камікадзе типу "Шахед".

Один з БпЛА влучив у законсервовану будівлю інфраструктурного об'єкта, інший був збитий над багатоповерхівкою в Одесі, спричинивши пожежу, яку швидко ліквідували рятувальники.

Артем Грушко – капітан поліції, який раніше служив у Каховці, а після початку війни опинився на захоплених ворогом землях. Після визволення з окупації Грушко захищав Україну на Миколаївщині та Херсонщині, де брав участь та евакуації людей та тварин під обстрілами.