Який зараз має вигляд "замок Ківалова" після пожежі: оприлюднили перші кадри зсередини

Російська армія ввечері 29 квітня вдарила по Одесі, внаслідок чого спалахнув "замок Ківалова". У мережі показали жахливі фото наслідків.

Нагадаємо, що вогонь охопив більш як 600 квадратних метрів Палацу студентів Одеської юридичної академії. До слова, у народі його прозвали "замком Гаррі Поттера", або – "замком Ківалова".

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Наслідки після пожежі в "замку Ківалова"

Внаслідок атаки окупаційної армії по Одесі 29 квітня почалася пожежа в Палаці студентів Одеської юридичної академії. Зазначалося, що займання зайняло значну площу будівлі. З огляду на фото, які тоді поширювали в мережі, дах "Замку Гаррі Поттера" практично повністю згорів.

Вже в середу, 1 травня, в мережі опублікували кадри, який будівля має вигляд зсередини після пожежі.

"Замок Ківалова" після пожежі / Фото "Думская"

Зокрема, наразі замість даху — синіє одеське небо, адже пожежа, яка мала великі масштаби, повністю його зруйнувала, залишивши лише металеві конструкції. На фото видно, що з кріплень звисають залишки дерев'яних балок.

Меблі та техніка, що знаходились всередині, також знищені. Помітно, що подекуди обвалилися стіни, а уламками завалило сходи та підлогу.

Деталі про пожежу в "замку Ківалова": коротко