Окупанти вдарили по Одесі балістикою з касетним боєприпасом: є поранені

Ввечері, 31 травня, противник вкотре завдав точкового ракетного удару по Одесі. На жаль, ворожа атака не минулася без наслідків.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, внаслідок ворожого удару по місту є постраждалі.

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Росія знову атакувала припортову інфраструктуру

Увечері ворог атакував Одесу. Попередньо, балістичною ракетою з касетним боєприпасом,

– йдеться у повідомленні голови Одеської ОВА.

За його словами, ворожою ціллю цього разу вкотре стала припортова інфраструктура. Внаслідок удару щонайменше двоє людей отримали осколкові поранення, 28-річна дівчина та 37-річний чоловік.

Відомо, що станом на цю хвилину постраждалі госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Водночас Олег Кіпер запевнив, що наразі їм надається вся необхідна медична допомога.

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Зауважимо, що окупанти цілеспрямовано б'ють по житлових кварталах, прагнучи викликати у людей паніку. Також противник хоче вплинути на економічний потенціал регіону. Адже Одещина посідає вагоме місце в обороноздатності нашої держави.

Не публікуйте та не поширюйте у соціальних мережах адреси місця влучання ракет, жодних фото та відео з наслідками обстрілів або роботу ППО. Адже так ви допомагаєте ворогу коригувати вогонь.

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