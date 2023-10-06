Пошкоджена припортова інфраструктура: кадри наслідків ворожої атаки по Одещині

Росія атакувала Одеську область дронами-камікадзе. Внаслідок удару є руйнування, однак ніхто не постраждав.

Росія вночі проти 6 жовтня завдала чергового удару по припортовій інфраструктурі Одещини. Прокуратура вже почала досудове розслідування за фактом порушення правил та звичаїв війни.

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Пошкоджені зерносховища

Внаслідок атаки пошкоджені зерносховища, адміністративні будівлі. Крім цього, згоріло 9 вантажівок.

Огляд місця подій триває, повний обсяг руйнувань та пошкоджень встановлюється.



Внаслідок атаки вигоріло 9 вантажівок / Фото прокуратури Одеської області

Черговий злочин Росії документують прокурори.

Вогнеборці ліквідовували пожежу

Через російський обстріл зайнялась пожежа. Пожежники виконали свою роботу та швидко ліквідували її.



Рятувальники загасили пожежу в Одесі / Фото ДСНС

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Пожежники ліквідували пожежу на Одещині: дивіться відео

Росія знову атакувала Одесу дронами-камікадзе