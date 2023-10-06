Пошкоджена припортова інфраструктура: кадри наслідків ворожої атаки по Одещині
Джерело:Прокуратура Одещини
Росія атакувала Одеську область дронами-камікадзе. Внаслідок удару є руйнування, однак ніхто не постраждав.
Росія вночі проти 6 жовтня завдала чергового удару по припортовій інфраструктурі Одещини. Прокуратура вже почала досудове розслідування за фактом порушення правил та звичаїв війни.
Дивіться також Нічна атака "Шахедами": скільки ворожих дронів вдалося збити
Пошкоджені зерносховища
Внаслідок атаки пошкоджені зерносховища, адміністративні будівлі. Крім цього, згоріло 9 вантажівок.
Огляд місця подій триває, повний обсяг руйнувань та пошкоджень встановлюється.
Внаслідок атаки вигоріло 9 вантажівок / Фото прокуратури Одеської області
Черговий злочин Росії документують прокурори.
Вогнеборці ліквідовували пожежу
Через російський обстріл зайнялась пожежа. Пожежники виконали свою роботу та швидко ліквідували її.
Рятувальники загасили пожежу в Одесі / Фото ДСНС
На щастя, загиблих та постраждалих немає.
Пожежники ліквідували пожежу на Одещині: дивіться відео
Росія знову атакувала Одесу дронами-камікадзе
- Вночі проти 6 жовтня ворог завдав чергового удару по Одеській області. Повідомляли, що тривога тривала понад три з половиною години. Через російський обстріл свою роботу призупинив поромний контрольний пункт "Орлівка", що на кордоні із Румунією. прикордонники працюють над стабілізацією ситуації.
- Пізніше стало відомо, що росіяни випустили по Україні 33 "Шахеди". Більшість цілей нашим захисникам вдалося збити. Мовиться про 25 збити повітряних цілей, зокрема у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей. Для того, щоб відбити атаку, працювала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби.