Росія атакувала Одесу: є троє загиблих і тяжкопоранений

Російські війська 9 листопада завдали удару по об'єкту інфраструктури в Одесі. На жаль, є жертви та постраждалий.

Як повідомив Сергій Лисак у телеграм-каналі Одеська МВА,

Що відомо про удар

Російський удар забрав життя трьох людей.

Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна втрата,

– зазначили в повідомленні міської військової адміністрації.

Ще одна людина дістала серйозні травми, медики намагаються врятувати її життя. Вона наразі перебуває у важкому стані.

Нагадаємо, що вранці 9 листопада також був прицільний удар FPV-дроном по авто енергетиків у Сумах. Постраждали 3 людини.

Також Росія атакувала північ Рівненщини. Під ударом енергетика та бізнес.

Окрім того, уночі ворог також обстріляв Кременчук на Полтавщині. Росіяни атакували житловий масив та приватне підприємство, спричинивши пожежі на кількох локаціях.