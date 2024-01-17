Постраждали люди та інфраструктура: наслідки масової атаки дронами по Одесі

Росіяни запустили дрони-камікадзе "Шахеди" в ніч на 17 січня по Одещині. Однак вони цілилися саме по місту.

Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що на Одещині сигнал повітряної тривоги тривав менше ніж годину. Але це був якраз пік атаки окупантів.

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Росіяни цілилися саме по Одесі. Але "Шахеди" вдалося знищити.

Основні зусилля росіяни доклали до того, щоб завдати удару по Одесі. Але 11 "Шахедів" були знищені силами ППО, мобільними вогневими групами,

– сказав Братчук.

Евакуювали 130 мешканців

Як наголосив Братчук, внаслідок атаки були ушкодження багатоквартирних будинків. Повністю згоріли 4 автомобілі, а ще 8 – пошкоджені. Загоряння відбулося в одному з будинків, тому звідти евакуювали близько 130 людей.

Наразі відомо про трьох поранених. Одна жінка відмовилася від госпіталізації. Ще двоє людей зазнали поранень від уламків скла. Їх відвезли до лікарні.

Є прописна істина. Важливо йти в укриття. Не чекайте, поки долетить. Часто буває, що "Шахед" можуть збити, але залишок бойової частини може завдати шкоди. Головне для цивільних – йти в укриття,

– наголосив Братчук.

Атака по Одесі: коротко