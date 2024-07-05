Більшість "важкі": у якому стані постраждалі внаслідок атаки на Одещину 4 липня
Джерело:Олег Кіпер
Після удару Росії по цивільній портовій інфраструктурі Одеської області постраждали 7 людей. Вони досі перебувають в лікарні.
Нагадаємо, що також 1 цивільна людина загинула внаслідок цього удару.
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У якому стані поранені
Очільник ОВА Олег Кіпер повідомив, що в лікарнях лежать 7 поранених. З них двоє перебувають у стані середнього ступеня важкості, четверо у важкому та одна жінка у вкрай важкому стані.
Медики надають їм всю необхідну допомогу,
– повідомив Кіпер.
Вибухи в Одесі 4 липняВорог завдав удару балістикою по Одеському району у четвер близько 16:41. Через атаку пошкоджені портові споруди та адміністративно-побутові приміщення.
Цієї ночі Росія також атакувала Одесу
Росія атакувала Одесу і в ніч на 5 липня – ворог застосував ударні безпілотники.
Внаслідок падіння БпЛА пошкоджено асфальтне покриття дороги. На щастя, інформація щодо постраждалих не надходила.
Загалом вночі ворог випустив 32 БпЛА. Їх усіх збили сили ППО.