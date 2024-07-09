У Білому домі пообіцяли "сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну"

Джон Кірбі заявив, що для російського диктатора Путіна "нормально" атакувати цивільну інфраструктуру. Адже йому "байдуже, чи знаходяться люди в лікарнях, чи житлових будинках".

Координатор стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу відповів на питання, чи не є подібна атака Росії певним сигналом напередодні саміту НАТО 9 – 11 липня у Вашингтоні, пише 24 Канал.

Дивіться також Уражено корпус із важкохворими дітьми, загинула лікарка: що відомо про атаку на "Охматдит"

Що заявив Кірбі

Я не можу підкреслити, що це якесь повідомлення. Але, як я вже сказав, те, що ви побачите протягом цього тижня, це дуже сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну про те, що він не може перечекати НАТО, не зможе перечекати Сполучені Штати. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну,

– запевнив Кірбі.

Також він зауважив, що Росія посилила атаки на українську енергетику, спеціально позбавляючи мирних людей світла перед осінню та зимою.

Також у Білому домі запевнили, що на саміті Альянсу у Вашингтоні буде "декілька серйозних кроків" для посилення протиповітряної оборони України.

Дивіться також "Співчуття – це не зброя": Зеленський заявив, що Росія пошкодила майже 100 об'єктів під час атак

Раніше представник адміністрації США пояснював, що країни-члени НАТО на саміті мають підтвердити готовність підтримувати Україну як зараз, так і в довгостроковій перспективі. Також вони на саміті Альянсу планують оголосити нові кроки щодо зміцнення ППО України.