Удар по "Охматдиту": чи справді російський льотчик злив інформацію про колег
Головне управління розвідки відповіло на питання щодо інформації про те, що нібито російський пілот після удару Росії по дитячій лікарні "Охматдит" передав ГУР фото командирів і документи про російських військових.
Адже раніше наша розвідка не підтверджувала й не спростовувала ці дані. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Євген Єрін в ефірі телемарафону сказав, чи є наразі інформація, яку можна озвучити людям, пише 24 Канал.
Зауважте Навели шухера, – Світан про передачу ГУР інформації від російського пілота бомбардувальника
Що відомо про "передачу даних російським льотчиком"
Я наразі не коментую цю інформацію. Єдине, що можу сказати, що інформація, яка була оприлюднена щодо військових злочинців з боку Росії, дійсно відповідає дійсності,
– розповів Євген Єрін.
Тобто він сказав, що факт передачі інформації прокоментувати наразі не може, проте інформація у медіа – правдива.
Відповідаючи на питання про цінність цієї інформації Єрін запевнив: "Будь-яка інформація про ворога є цінною. Питання в тому, коли і яким чином вона буде використана – це вже інше питання".
До речі, мовиться про дані "Інформаційного спротиву" про те, що в чат-бот української розвідки звернувся один з льотчиків 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії та передав Україні документи, які стосуються:
- діяльності його військової частини,
- приватні фото командного складу дивізії;
- документи з особових справ старшого офіцерського складу;
- персональні дані російських військовослужбовців та членів їхніх родин та інше.
Журналісти зазначали, що найбільш цінні – грифовані документи 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.