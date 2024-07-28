Треба звикати, що війна наблизиться до нас, – президент Фінляндії про удар по Оленьї

Україна продовжує завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії і поцілила по аеродрому Оленья. Президент Фінляндії висловився про це.

Вночі проти 27 липня дрони ГУР атакували три аеродроми Росії, НПЗ та бомбардувальник. Президент Фінляндії Александар Стубб відреагував на те, що цього разу дрони дістались і до Оленьї, яка менше ніж за 200 кілометрів від кордону з його країною.

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Війна наближається

За словами Стубба, у зв’язку з ураженням російського аеродрому він провів переговори з прем’єром Фінляндії Петтері Орпо і прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Основний меседж полягає в тому, що у нас немає причин для занепокоєння у Фінляндії. Ми тримаємо ситуацію під контролем і здатні реагувати,

– зазначив президент.

Він також вважає, що фіни повинні звикнути до того, що війна наблизиться до їхніх кордонів. За його словами, Україна повинна використовувати всі засоби, щоб виграти цю війну. Стубб наголосив, що це передбачає різні удари.