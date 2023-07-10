Удар по школі в Оріхові: 4 загиблих, 11 поранених

Росія посеред дня 9 липня цинічно майже знищила школу в прифронтовому Оріхові, що у Пологівському районі Запорізької області, коли там роздавали гуманітарну допомогу. На жаль, є загиблі та поранені.

Станом на 9:38 10 липня правоохоронці повідомили про 4 загиблих та 11 поранених. Проте рятувальники досі продовжують розбирати завали, де ще можуть перебувати люди.

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Що відомо про кількість жертв та поранених

Внаслідок обстрілу зруйновано частину будівлі. Під завалами опинились жителі, які потребували допомоги… Рятувальники проводять аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей під завалами будівлі. На даний час роботи тривають,

– заявили в ДСНС станом на 10:39 10 липня.

Рятувальники розповіли, що з-під завалів врятували 11 людей та передали лікарям швидкої. Вони в лікарні.

"Внаслідок події загинули троє жінок та чоловік", – пояснили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Там також зауважили, що Росія атакувала школу в Оріхові орієнтовно о 13 годині 10 липня.

Росія атакувала Оріхове

Глава Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів, що Росія вдарила по Оріхові 9 липня керованою авіабомбою. Кремль цинічно атакував тоді, коли мирні мешканці прифронтового міста прийшли в школу, щоб отримати гуманітарну допомогу – продукти та речі першої потреби.

Правоохоронці повідомили, що окупанти майже повністю зруйнували освітній заклад. Четверо людей загинули внаслідок вибуху.

За даними поліції, під завалами опинились понад 15 людей, які перебували всередині та поруч знадвору.

Окрім школи, російська авіабомба пошкодила житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури, розташовані поряд з епіцентром вибуху.