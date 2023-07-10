Удар по школі в Оріхові: 4 загиблих, 11 поранених
Росія посеред дня 9 липня цинічно майже знищила школу в прифронтовому Оріхові, що у Пологівському районі Запорізької області, коли там роздавали гуманітарну допомогу. На жаль, є загиблі та поранені.
Станом на 9:38 10 липня правоохоронці повідомили про 4 загиблих та 11 поранених. Проте рятувальники досі продовжують розбирати завали, де ще можуть перебувати люди.
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Що відомо про кількість жертв та поранених
Внаслідок обстрілу зруйновано частину будівлі. Під завалами опинились жителі, які потребували допомоги… Рятувальники проводять аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей під завалами будівлі. На даний час роботи тривають,
– заявили в ДСНС станом на 10:39 10 липня.
Рятувальники розповіли, що з-під завалів врятували 11 людей та передали лікарям швидкої. Вони в лікарні.
"Внаслідок події загинули троє жінок та чоловік", – пояснили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Там також зауважили, що Росія атакувала школу в Оріхові орієнтовно о 13 годині 10 липня.
Росія атакувала Оріхове
- Глава Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів, що Росія вдарила по Оріхові 9 липня керованою авіабомбою. Кремль цинічно атакував тоді, коли мирні мешканці прифронтового міста прийшли в школу, щоб отримати гуманітарну допомогу – продукти та речі першої потреби.
- Правоохоронці повідомили, що окупанти майже повністю зруйнували освітній заклад. Четверо людей загинули внаслідок вибуху.
- За даними поліції, під завалами опинились понад 15 людей, які перебували всередині та поруч знадвору.
- Окрім школи, російська авіабомба пошкодила житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури, розташовані поряд з епіцентром вибуху.