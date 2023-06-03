Удар по передмістю Дніпра: 1 дитина, ймовірно, під завалами, 3 – в операційних у важкому стані
Джерело:Сергій Лисак
Через удар росіян по передмістю Дніпра у лікарнях опинилися майже 2 десятки людей. Серед них 3 дітей, які зараз у важкому стані. Ще 1, ймовірно, зараз під завалами.
Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Кількість постраждалих зросла до 20 осіб.
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Росія поранила 5 дітей
Унаслідок атаки станом на 23:40 3 червня у лікарнях опинилися 17 людей, серед яких 3 діти. Їхній стан медики оцінюють як важкий. Ще двоє дівчат віком 11 та 17 років лікуватимуться амбулаторно. Тобто Росія поранила 5 дітей.
Також тривають розбори завалів на місці російського удару. В ОВА заявили, що під завалами, ймовірно, є ще одна дитина.
Загальна кількість постраждалих зросла до 20. З них 17 – госпіталізовані. Під завалами понівеченого будинку рятувальники продовжують шукати людей. Ймовірно, там є дитина,
– мовиться у повідомленні.
Наразі з-під завалів врятували 4 людей
У ДСНС України заявили, що станом на 23:42 тривають рятувальні роботи. Наразі з-під завалів вдалося врятувати вже 4 людей. За даними ДСНС України, під завалами можуть перебувати 2 дітей.
До порятунку залучили 85 представників особового складу.
Рятувальні роботи у передмісті Дніпра / ДСНС
Важливо! Росія увечері 3 червня завдала терористичний удар по передмістю Дніпра. Ворожа ракета влучила між двома двоповерховими житловими будинками.