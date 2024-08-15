Ворог вдарив КАБами по цивільному підприємству на Харківщині: є загиблі
Джерело:Олег Синєгубов
Вдень росіяни обстріляли Куп'янський район керованими авіабомбами. Окупанти вбили двох цивільних.
У Харківській ОВА розповіли про черговий злочин російських загарбників проти мирного населення. Ворог атакував цивільний об'єкт.
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Нові жертви терору Кремля
Так, близько 15:00 у Харківській області оголосили повітряну тривогу. А вже за пів години противник здійснив пуски КАБів. Бомби вдарили по цивільному підприємству у Купʼянському районі.
Пізніше у прокуратурі уточнили, що авіаудари були завдані по селищу Приколотне Купʼянського району. Внаслідок влучання по території цивільного підприємства, відбулось загоряння в складській будівлі загальною площею 800 квадратних метрів. Загинули двоє чоловіків 44 та 57 років. Ще пʼять людей – дві жінки та троє чоловіків отримали поранення. Загиблі та травмовані – працівники підприємства.
Також пошкоджено будівлю ліцею.
Наслідки удару по підприємству на Харківщині / Фото прокуратура
Нагадаємо, що вчора на Харківщині загарбники поцілили FVP-дроном по евакуаційній машині "Госпітальєрів". Загинула 35-річна медикиня Олександра Мулькевич. Ще одна дівчина-парамедик отримала поранення середньої тяжкості.