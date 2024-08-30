У Сумах після атаки зафіксували перевищення двох небезпечних сполук
Джерело:Сумська ОВА
Внаслідок пожежі через удар по промисловому підприємству у Сумах зафіксували перевищення концентрації діоксиду сірки та діоксиду азоту.
Наразі перевищення незначне, однак фахівці відбирають додаткові проби.
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Через атаку у Сумах масштабна пожежа: фахівці відбирають додаткові проби
У ніч проти 30 серпня Росія завдала авіаційного удару по Сумах. Окупанти атакували виробництво упаковок для дитячого харчування, соків та побутової хімії.
На промисловому підприємстві досі гасять пожежу – місто накрив густий чорний дим.
Спеціалісти з Сумського лабораторного центру контролю та профілактики хвороб відбирають проби атмосферного повітря, щоб провести дослідження його якості на вміст хімічних речовин. Забір проводять у трьох точках.
За попередніми результатами виявлено незначне перевищення концентрації діоксиду сірки та діоксиду азоту,
– повідомили в ОВА.
Крім цього, Сумський обласний центр з гідрометеорології досліджує свої проби атмосферного повітря, які відібрали на стаціонарних постах спостережень.
В ОВА дали поради для місцевих жителів
До повної ліквідації пожежі та отримання результатів досліджень жителям Сум рекомендують:
- закрити вікна та менше перебувати на відкритому повітрі, особливо людям, схильним до алергічних реакцій,
- максимально обмежити перебування дітей на вулиці,
- ретельно обробляти речі, продукти, які перебували під час задимлення на відкритій місцевості.