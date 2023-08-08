У Покровську перед другим ударом розосередили людей, щоб зменшити кількість жертв, – ОВА

У Покровську людей, які прибули на місце першого влучання ракети, встигли розосередити. Оскільки тоді надійшла інформація про ймовірний повторний ворожий удар.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. За його словами, в той короткий проміжок часу вдалося врятувати велику кількість людей.

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Як розповів Кириленко, є відпрацьований алгоритм – не виїжджати на місце влучання, в залежності в категорії обстрілу, виїжджати треба через певний проміжок часу, який вимірюється у хвилинах. Але у Покровську було влучання у житловий багатоповерховий будинок, де під завалами могли перебувати люди.

Тому відразу і слідчо-оперативна група, і ДСНС, і працівники військової адміністрації виїхали на місце для проведення рятувальної операції,

– розповів очільник регіону.

За його словами, після першого удару вони отримали додатковий сигнал про велику ймовірність повторного удару. Тому людей розосередили, евакуювали, а територію очепили. Таким чином, у той короткий проміжок часу вдалося врятувати велику кількість людей.

Кириленко зазначив, що основна категорія постраждалих – працівники служб, які проводили огляд місця події та рятувальну операцію після першого удару.

Нагадаємо, що росіяни вдарили по Покровську ввечері 7 серпня. Вони здійснили два удари "Іскандерами" – о 19:15 та 19:52. Поцілили у центр міста.

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