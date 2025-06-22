Деякі військовослужбовці знехтували безпекою, – ЗСУ про поранених на тренувальному полігоні

Росіяни у неділю, 22 червня, атакували тренувальний полігон однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ. На жаль, відомо про загиблих та поранених військовослужбовців.

Стверджується, що деякі із них знехтували безпекою. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву речника Сухопутних військ Віталія Саранцева в ефірі телемарафону.

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Майже весь особовий склад перебував в укриттях

У Генштабі зазначали, що завдяки вчасно вжитим заходам безпеки після оголошення повітряної тривоги вдалося уникнути значних втрат серед особового складу.

Майже всі військовослужбовці ще за кілька хвилин до удару були розосереджені і перебували в укриттях.

На жаль, деякі військовослужбовці знехтували заходами безпеки. Більшість з них якраз виявилися постраждалими,

– Віталій Саранцев.

Наразі відомо про 3 загиблих військовослужбовців, ще 14 дістали поранення.

Нагадаємо, що росіяни уже не вперше атакують полігони. Попередній такий випадок стався 1 червня.

Тоді внаслідок обстрілу загинули 12 людей, ще 60 – постраждали.