Росіяни повідомили, що 24 січня українські військові завдали удару по полігону біля окупованого Іловайська на Донеччині. Місцеві джерела говорили, що там було скупчення операторів безпілотників і, як наслідок, загинуло понад 20 військовослужбовців країни-агресорки.

Американські системи HIMARS можуть дістати до Іловайська й виконати таке завдання. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, додавши, що є інші ракети, які також могли подолати цю відстань.

Дивіться також Росіяни спробували захопити Табаївку, в Авдіївці важкі бої: як змінилась карта фронту за тиждень

Чому для Росії це серйозна втрата

За словами Світана, Україна має достатньо сил та засобів для того, щоб завдавати точні удари та виконувати такі завдання. Росіяни самі себе "підсвітили", адже довго рекламували навчання операторів. Відтак, по їхньому скупченню відпрацювали грамотно й правильно.

Окупанти розповідали, що удар був, коли оператори зібралися, складати залік на підвищення кваліфікації. Це величезна втрата для росіян – кілька десятків операторів дронів, яких не так легко підготувати,

– розповів Роман Світан.

Також можна зробити висновок, що сотні безпілотників тепер не мають своїх керівників. Також військовий експерт зауважив, що Україна виконує завдання, якщо має достатньо підтверджень навіть щодо місця перебування одного оператора дрона. Його одразу знищують високоточними засобами дальнього ураження.

Наша держава має системи радіотехнічної розвідки, щоб точно визначити, звідки саме йде управління безпілотником.

Удари БпЛА по військових цілях: останні новини