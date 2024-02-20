"Шикування за 7 кілометрів від лінії фронту": росіяни бідкаються через удар і великі втрати

Ймовірно, сьогодні до окупантів завітала "бавовна". Попередньо, прилетіло по військовому полігону російських військових на окупованій території Донецької області.

Російський так званий "військкор" Філатов повідомляє, що російський командарм влаштував шикування за 7 кілометрів від лінії фронту. За його словами, ЗСУ завдали удару по цьому скупченню військ. Філатов бідкається, що окупанти зазнали великих втрат.

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Під Волновахою могло прилетіти по полігону окупантів

Інший російський телеграм-канал уточнив, що прилетіло по військовому полігону окупантів у населеному пункті Трудівське, що у Волноваському районі Донецької області. За його словами, ракетний удар був завданий близько 09:00.

На даному об'єкті проводилося навчання військовослужбовців 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (в/ч 35390, Південно-Сахалінськ). Ракетний обстріл припав на момент, коли на полігоні проводилося шикування військовослужбовців,

– мовиться в повідомленні.

Втрати могли перевищити пів сотні

За даними каналу, "на той світ" відправилися щонайменше 65 російських військовослужбовців.

Ще один російський блогер заявив, що шикування відбувалося в очікуванні приїзду "великого командира", однак він так і не приїхав.

Тепер російські військкори бідкаються, а міноборони Росії, вочевидь, розводить руками. Адже проковтнуло язика та не коментує ситуацію.

Варто зазначити, що українська сторона поки що не підтвердила цю інформацію.

Однак у Генштабі повідомили, що впродовж доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 5 зенітно-ракетних комплексах противника.

Також наші підрозділи ракетних військ завдали ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 10 артилерійських засобах противника.