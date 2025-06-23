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24 Канал Новини України Удар по полігону Сухопутних військ: у ЗСУ назвали, хто несе відповідальність за трагедію
23 червня, 11:43
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Удар по полігону Сухопутних військ: у ЗСУ назвали, хто несе відповідальність за трагедію

Дар'я Смородська

Спеціальна комісія працювала на місці ракетного обстрілу на одному з навчальних полігонів Сухопутних військ ЗСУ. Унаслідок атаки загинули троє військовослужбовців, а ще 14 дістали поранення.

Відповідальність за збереження життя та здоров'я військовослужбовців лежить на командуванні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Сухопутних військ Віталія Саранцева. В ефірі телемарафону він розповів, що відомо про трагедію станом на зараз.

 