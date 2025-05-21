Одних вказівок мало, – генерал-лейтенант у відставці відреагував на удар по полігону на Сумщині
- 20 травня 2025 року Росія завдала ракетного удару по полігону на Сумщині, внаслідок чого загинуло 6 військовослужбовців і 10 отримало поранення.
- Військовий експерт Ігор Романенко підкреслив важливість контролю та відповідальності в системі військового управління, враховуючи ризики атак ворога.
- Романенко наголосив на необхідності спеціальних підрозділів для моніторингу військових порушень.
Росія 20 травня 2025 року завдала ракетного удару по полігону на Сумщині. Національна гвардія України та правоохоронні органи проведуть службове розслідування, щоб оцінити дії всіх посадових осіб.
Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що якась відстань від лінії зіткнення не захищає від впливу ворога з повітря. Він підкреслив, що росіяни слідкують за будь-якою інформацією, яка пов'язана зі скупченням українських військ, щоб завдати удару.
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Удар по полігону
Ігор Романенко зауважив, що полігон, який атакували росіяни, розташовувався недалеко він лінії зіткнення. Там тривала стрілецька підготовка.
Готувати (військових – 24 Канал) треба, але має бути врахування такої відстані, щоб знати, що ворог може діяти в будь-який момент. Такі вказівки були, але у системі військового управління треба не просто давати вказівки, але й втілювати у життя вимоги,
– сказав він.
Має бути зворотний процес контролю. Військовий експерт зауважив, що дуже важливо, аби було розуміння хто, де і як виконує завдання.
На його думку, саме цього не було, адже навчати військових потрібно, але важливо і не забувати про ризики, які несе ворог.
Є інформація, що були розвідники, у такому випадку треба зупиняти, а не продовжувати навчання та змінювати плани. За це, безумовно, люди повинні нести відповідальність,
– висловився Ігор Романенко.
Він додав, що треба вводити спеціальні підрозділи, які слідкуватимуть за будь-якими військовими порушеннями.
Зазначимо, що внаслідок ракетного удару по полігону на Сумщині загинуло 6 військовослужбовців, а 10 отримало поранення.