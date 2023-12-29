"Ракета пройшла по дотичній": який вигляд має пологовий будинок після удару по Дніпру
Джерело:Борис Філатов
29 грудня зранку Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Зокрема, ворог вдарив по пологовому будинку у Дніпрі.
Одна секція будівлі медзакладу повністю згоріла, усі вікна вибиті. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.
Дивіться також Влучання у будинки, заклади охорони здоров’я, освіти: все про масовану комбіновану атаку Росії
Окупанти влучили у пологовий будинок
Під час ранкової атаки ворог поцілив у пологовий будинок у Дніпрі. За словами мера міста Бориса Філатова, оскільки ворожа ракета пройшла по дотичній, вдалося уникнути жертв серед пацієнтів і медперсоналу.
Звісно, я пів ночі не спав. Тепер вже можна говорити, але моє серце майже зупинилося, коли всоте задзвонив телефон і голос на тому кінці сказав: "Вони влучили ракетою у пологовий". Вони. Влучили. Ракетою. У пологовий. Потім голос перетелефонував: "Видихай. Ракета пройшла по дотичній. ДСНСники молодці – витягли швидко 4-х породіль",
– прокоментував черговий російський злочин Філатов.
У ЗМІ показали, який вигляд має медичний заклад після російської атаки.
Одна секція пологового вщент згоріла / Фото Суспільне
Куди ще окупанти влучили у Дніпрі
- Зранку 29 грудня країна-агресорка завдала ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури Дніпра.
- Наразі відомо про масштабні руйнування, 5 загиблих і 20 поранених, серед яких – дитина.
- Внаслідок ворожих обстрілів у місті пошкоджено пологовий будинок, торгівельний центр, багатоповерхові будинки та автомобілі.
- Місцева прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
- Нагадаємо, загалом росіяни випустили понад 110 крилатих ракет.