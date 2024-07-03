Ракетний удар по Полтавщині: є щонайменше 1 жертва, пошкоджено дитсадок

Вже третій день поспіль росіяни атакують Полтавщину. На жаль, під час сьогоднішньої атаки було влучання.

Згідно з оприлюдненими даними, під ударом опинився дитячий садок. Також є інформація про щонайменше 1 жертву.

Дивіться також Росіяни вдарили КАБами по приватних будинках у Харкові: серед постраждалих є діти

Які наслідки удару по Полтавщині

На жаль, маємо втрати внаслідок російської атаки. За попередньою інформацією, загинула одна цивільна людина, ще троє травмовані,

– повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За його словами, одна з поранених наразі перебуває у важкому стані. Ба більше, уламками пошкодило школу та дитячий садочок у Полтавському районі.

Наслідки удару по Полтавщині / Фото Філіп Пронін

Що цьому передувало: коротко

О 14:37 в Полтавській області оголосили повітряну тривогу. За хвилину Повітряні сили пояснили, що вона пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Так, існувала загроза застосування авіаційних засобів ураження.

О 14:54 Повітряні сили підтвердили, що російські загарбники запустили крилаті ракети, які летіли в напрямку Полтавщини. За попередніми даними, окупанти могли здійснити пуски 3 – 4 ракет. Близько 15:00 в Полтавській області почули вибухи.

О 16:14 голова ОВА Філіп Пронін розповів, що внаслідок атаки є влучання. Пізніше Повітряне командування "Схід" повідомило про те, що в на Полтавщині збили 1 ракету, ймовірно Х-59/69.

Оперативну інформацію щодо останніх подій в Україні ви можете знайти в. Долучайтеся, аби дізнаватися всі новини найпершими!