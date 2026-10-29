Ворог спрямував 4 реактивні БпЛА: деталі удару по вокзалу у Дніпрі

Вранці Росія вдарила дроном по залізничній платформі у Дніпрі, коли там перебував потяг. Внаслідок атаки багато людей загинули і постраждали.

Деталі смертельного удару по залізничному вокзалу у Дніпрі розповіли у Повітряному командуванні "Схід".

Як відбувалася атака на вокзал у Дніпрі?

Близько 11:00 ворог запустив на Дніпропетровщину 4 реактивні ударні безпілотники. Три з них були знищені силами протиповітряної оборони.

На жаль, один БпЛА влучив у перон залізничного вокзалу міста Дніпра,

– йдеться у повідомленні командування.

Станом на 14:00 внаслідок удару загинули 14 мирних мешканців, ще понад десяток людей постраждали.

В Укрзалізниці уточнили, що росіяни влучили дроном по одній з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро – Запоріжжя. "Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди", – додали у компанії.

Володимир Зеленський теж відреагував на трагедію. "Росіяни атакували дроном перон, де стояли звичайна приміська електричка та регулярний пасажирський потяг", – написав президент.

Серед 13 поранених четверо людей перебувають у тяжкому стані. Це 11-річний хлопчик, чоловіки 40 і 53 років та 26-річна жінка. Стан решти поранених медики оцінюють як середньої тяжкості, усі вони госпіталізовані.